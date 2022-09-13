В США начали отменять пассажирские поезда

Американская национальная железнодорожная пассажирская корпорация Amtrak объявила об отмене части поездов дальнего следования из-за угрозы общенациональной забастовки работников грузового железнодорожного транспорта, которая может начаться на этой неделе.

Заявление компании приводит в понедельник газета The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно этим данным, такие меры компания решила принять, чтобы избежать потенциальной ситуации, при которой поезда встанут посреди маршрута, не доехав до конечного пункта назначения из-за начала забастовки. Такая проблема может возникнуть, потому что на ряде направлений Amtrak пользуется для пассажирских перевозок железнодорожными путями, принадлежащими грузовым железнодорожным компаниям.

"Изменения в расписании необходимы для того, чтобы поезда могли достичь конечного пункта до того, как начнутся перебои в грузовых железнодорожных перевозках в случае, если решения по итогам переговоров [компаний и профсоюзов] не удастся достичь", - говорится в заявлении Amtrak. Первые поезда начнут отменять со вторника. При этом в компании отметили, что в зависимости от развития ситуации может быть изменен график всех поездов дальнего следования.

Ранее агентство Reuters сообщало о том, что администрация президента США Джо Байдена призвала железнодорожные компании и профсоюзы урегулировать спор, чтобы не допустить прекращения работы американской железнодорожной системы. Агентство отметило, что министр труда США Мартин Уолш отменил поездку в Ирландию, чтобы принять участие в переговорах.

Как отмечало агентство Bloomberg, профсоюзы призывают улучшить условия труда, считая, что нынешние условия угрожают жизни рабочих. Десятки тысяч железнодорожников могут объявить забастовку в конце этой недели, если спор не будет урегулирован. Такое развитие событий может привести к новым перебоям в цепочках поставок, подчеркивало агентство.