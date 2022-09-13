В Нью-Йорке откроется 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

В Нью-Йорке во вторник откроется 77-я сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, повестка новой сессии, которая продлится год, включает все основные международные сюжеты, включая изменение климата, борьбу с коронавирусом и другими инфекциями, вопросы устойчивого развития, задолженности развивающихся стран, современные конфликты и кризисы. Главным событием станет неделя высокого уровня (20-26 сентября), на которую прибудут главы государств, правительств и министры иностранных дел разных стран. На полях пройдут десятки двусторонних и многосторонних встреч, во время которых делегаты смогут обсудить все злободневные темы.

Сессия откроется выступлением генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Как заявил ранее Гутерриш, кризис в Украине, борьба с изменением климата, пандемия станут испытанием для международной системы в ближайшие месяцы. По его словам, Генассамблея ООН занимает центральное место в действиях мирового сообщества.

Председателем сессии является венгерский дипломат Чаба Кёрёши. Он отметил, что Генассамблея будет внимательно следить за развитием событий в Украине и перспективами урегулирования.