В Индии пожар унес жизни восьмерых человек

По меньшей мере восемь человек погибли и еще несколько получили ранения в ходе пожара, который произошел в ночь на вторник в городе Секундерабаде на юге Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал NDTV, возгорание началось в салоне по продаже электрических самокатов на первом этаже многоэтажного здания, пожар перекинулся и на другие этажи.

По данным телеканала, большинство жертв погибли из-за удушья, вызванного густым дымом. На месте инцидента работают несколько пожарных расчетов.

Причины возгорания пока не сообщаются.