https://news.day.az/world/1494914.html В Индии пожар унес жизни восьмерых человек
В Индии пожар унес жизни восьмерых человек
По меньшей мере восемь человек погибли и еще несколько получили ранения в ходе пожара, который произошел в ночь на вторник в городе Секундерабаде на юге Индии.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал NDTV, возгорание началось в салоне по продаже электрических самокатов на первом этаже многоэтажного здания, пожар перекинулся и на другие этажи.
По данным телеканала, большинство жертв погибли из-за удушья, вызванного густым дымом. На месте инцидента работают несколько пожарных расчетов.
Причины возгорания пока не сообщаются.
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