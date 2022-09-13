На побережье Нью-Йорка нашли троих мертвых детей

Как пишет CNN со ссылкой на Департамент полиции Нью-Йорка, трое детей, найденных без сознания рано утром 12 сентября на береговой линии Кони-Айленда в Бруклине, мертвы, а женщина, предположительно их мать, в настоящее время допрашивается, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

30-летнюю женщину, которая, как предполагается, является матерью семилетнего мальчика, четырехлетней девочки и еще одной девочки возрастом 3,5 месяца, допрашивают в местном отделении полиции.

По данным полиции, ей пока не предъявлено обвинение.

На телах детей не обнаружено признаков жестокого обращения.

"Мы точно не знаем, что здесь произошло", - указали представители властей.

В 1:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал, что обеспокоен тем, что член семьи мог причинить вред трем детям.

Мужчина, назвавшийся отцом одного из детей, также сказал полиции, что разделяет опасения звонившего. Он заявил правоохранителям, что дети и мать должны быть в Кони-Айленде.

Офицеры начали искать женщину и детей, осматривая дощатый настил, пляж, близлежащие улицы и местную больницу.

Поиски продолжались около 90 минут, пока еще один звонок в службу экстренной помощи не направил полицейских на 6-ю улицу Брайтона и променад Ригельманн в соседнем Брайтон-Бич, где они нашли женщину.

Мать была "насквозь мокрой", но было неясно, была ли она под дождем или в воде у побережья.

Детей с ней не было и поиски продолжались с участием наземных, авиационных и портовых подразделений до 4:42 утра, когда офицеры обнаружили детей на берегу на 35-й Западной улице в Кони-Айленде.

По словам Кори, офицеры немедленно начали сердечно-легочную реанимацию у детей, прежде чем они были доставлены в больницу Кони-Айленда, там врачи констатировали их смерть.