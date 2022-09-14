Британцы раскритиковали экономическую политику страны

Обозреватель Уилл Хаттон раскритиковал позицию нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, подразумевающую ведение энергетической борьбы с Россией. Об этом он написал в статье для The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его мнению, такая политика может привести к проблемам в стране. Журналист подчеркнул, что вместе с тем планы властей в вопросах энергетики обречены на "провал по всем пунктам". По мнению Хаттона, сторонники Brexit будут руководить судьбами британцев в ближайшие два года. На сегодняшний день уже можно понять "степень угрозы, которую они представляют для нашего благополучия и безопасности", отметил он.

Хаттон назвал несерьезной энергетическую политику Британии. Он указал на то, что при существующей вероятности длительных перебоев с поставками, энергетическая политика должна быть рассчитана на долгосрочную перспективу. "Она должна защищать бизнес так же, как и потребителей. Она должна быть финансово сбалансированной и устранять риск отключений электроэнергии", - утверждает обозреватель.

Статья получила активный отклик со стороны читателей в Twitter, которые начали делиться своим мнением относительно ситуации. Так, один из пользователей выразил свой шок от происходящего. "Переворот реальности. Европа ввела санкции против России. Совершение экономического самоубийства", - написал Ian Brookes.

"Байден ведет экономическую войну с Европой. Абсурдный энергетический план Британии играет ему на руку", - заявил читатель с ником Oscar.

"В то время как разумные страны ответили Путину, двигаясь к устойчивой энергетической независимости, реакция этого отвратительного правительства состояла в том, чтобы вернуться к гидравлическому разрыву пласта и бурению для добычи нефти", - посетовал пользователь Gerry McK.

"Разве это не мы ведем безвыигрышную экономическую войну с крупным поставщиком энергоресурсов, в результате чего наши экономики несут большие потери? Наши политики должны увидеть свои ошибки и изменить курс, прежде чем мы полностью деиндустриализируемся", - считает John.