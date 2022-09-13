https://news.day.az/world/1494927.html Миграционный кризис в США набирает обороты - ВИДЕО
Миграционный кризис в США набирает обороты - ВИДЕО
Миграционный кризис в США набирает обороты. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, только на одном из участков границы с Мексикой в среднем ежедневно задерживают более тысячи нелегалов.
И такой наплыв мексиканцев привел к весьма неожиданным последствиям из-за того, что многие мигранты погибают во время нелегальной переправы по реке Рио-Гранде, в местных моргах уже заканчиваются места.
В одном из техасских городов даже экстренно просят новые холодильники для тел, так как их больше некуда складировать.
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