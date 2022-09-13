Миграционный кризис в США набирает обороты. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, только на одном из участков границы с Мексикой в среднем ежедневно задерживают более тысячи нелегалов.

И такой наплыв мексиканцев привел к весьма неожиданным последствиям из-за того, что многие мигранты погибают во время нелегальной переправы по реке Рио-Гранде, в местных моргах уже заканчиваются места.

В одном из техасских городов даже экстренно просят новые холодильники для тел, так как их больше некуда складировать.