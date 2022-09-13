Черноморское побережье России уходит под воду. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, поздно вечером Анапа оказалась во власти мощного циклона, он обрушил на улицы залповые дожди. Ливневка с такой атакой справлялась далеко не везде, дороги тонули буквально на глазах.

Уже ночью во многих местах города дороги можно было перейти только вброд, слой воды доходил до дверей машин. В низинах жители строили баррикады из мешков с песком, чтобы не подтопило дома. Коммунальщики сработали оперативно и стали осушать глубокие лужи.

По прогнозам, дожди в Краснодарском крае будут лить как минимум до среды, а возле побережья появятся смерчи.