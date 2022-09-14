Половина японцев поддерживает разработку реакторов АЭС нового типа

В Японии 48% жителей поддерживают проведение в стране разработки реакторов АЭС нового типа. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Против такой идеи высказались - 32% респондентов. 20% участников не смогли занять какую-либо сторону.

В трехдневном телефонном опросе приняли участие 1 255 человек со всей страны.

5 сентября результаты исследования газеты "Иомиури" продемонстрировали, что 52% японцев одобрили намерение правительства постепенно возобновлять работу атомных станций, которые были остановлены после аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года.