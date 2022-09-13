В США медсестра-пенсионерка спасла жизнь новорожденному в самолете

В США во время полета пенсионерка спасла жизнь младенцу. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время полета стюардессы обратились к пассажирам и спросили, есть ли среди них врачи. Пенсионерка рассказала им, что раньше работала медсестрой.

Оказалось, что на борту самолета перестал дышать младенец.

"Я увидела младенца. Голова была запрокинута. И синие губы. И у меня просто упало сердце", - призналась изданию медсестра.

Пенсионерка реанимировала ребенка.

"Я услышала звуки дыхания. Слышала сердцебиение. О, черт возьми, полное облегчение", - добавила пенсионерка в разговоре с изданием.

Авиакомпания подтвердила, что на борту самолета произошел данный инцидент, и принесла благодарности пожилой медсестре.