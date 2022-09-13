Стало известно об истощении нефтяного резерва США

Стратегические запасы нефти США истощились до показателей в 434,1 миллиона баррелей, достигнув минимального уровня с 1984 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американское Министерство энергетики, передает Day.Az.

Уточняется, что за последнюю неделю нефтяной резерв Соединенных Штатов сократился на 8,4 миллиона баррелей. При этом данное высвобождение запасов топлива оказалось самым значительным с мая.

Запасы нефти изымают на фоне роста цен на бензин и инфляции. Соответствующее решение принял президент США Джо Байден в марте.

Кроме того, ранее агентство Bloomberg узнало о спросе на танкеры. В частности, с мая по август текущего года заинтересованные стороны потратили один миллиард долларов на подержанные суда ледового класса. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2021 года. В общей сложности было продано 42 судна подобного типа общей вместимостью 4 миллиона тонн против 12 годом ранее.