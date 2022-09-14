После выборов в Италии в ЕС может начаться сдвиг

Италия может стать движущей силой политического сдвига в Евросоюзе в сторону правых, если на выборах, которые пройдут 25 сентября, победу одержит правоцентристская коалиция. Об этом пишет обозреватель издания American Thinker Сэмуэль Пикколи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, если на итальянских выборах выиграют правые, то тогда баланс сил в Европе будет нарушен.

Кроме того, считает автор, причина сдвигов в Евросоюзе также заключается в кризисе и боевых действиях в Украине. Журналист указал, что между государствами, входящими в союз, уже произошел раскол из-за обратного эффекта антироссийских санкций. Пикколи напомнил, что накануне "десятки тысяч чехов вышли на улицы Праги, чтобы заявить протест правительству" и потребовать помощи на фоне роста затрат за электроэнергию. В немецком Лейпциге, по его словам, на протесты вышли более 70 тыс. человек при населении города в 500 тыс. человек.

Автор считает, что с победой правых сил в Италии раскол в ЕС только усилится. Обозреватель напомнил, что в рамках предвыборной кампании лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини предложил пересмотреть санкционный подход в отношении России таким образом, чтобы предотвратить "эффекта бумеранга".

Кроме того, подчеркивает Пикколи, лидер правоцентристской коалиции Джорджа Мелони в случае победы, скорее всего, изменит одобренный Евросоюзом план национального восстановления страны, направив деньги на сокращение счетов за электроэнергию, но в Брюсселе с этим не согласятся.