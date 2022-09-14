Британец получил более 60 ожогов во время игры в приставку

В Великобритании 33-летний местный житель был госпитализирован с ожогами после того, как в него ударила молния. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в городе Абингдон. Мужчина находился в гостиной своего дома и играл в приставку Playstation 5. "Раздался очень громкий треск, похожий на гром, а потом было ощущение, что на все мое тело уронили что-то очень тяжелое", - припомнил он.

По его мнению, после удара он мог на несколько секунд потерять сознание. Врачи диагностировали у него около 60 ожогов на руке и ожог на ноге. Также в результате попадания молнии были повреждены мышцы, а возле ладони осталось пятно, похожее на звезду.

"Думаю, это последний раз, когда я играю в милую игру про кошку во время грозы", - заключил британец.