В Чувашии водитель трактора столкнул загоревшийся на дороге автомобиль в кювет

Трактор сбросил с дороги в кювет загоревшийся автомобиль в Чувашии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел в Козловском районе. Судя по кадрам, трактор приподнял ковшом загоревшийся автомобиль Mercedes-Benz, перетащил его через дорогу и скинул в кювет.

О том, почему загорелась машина, не сообщается. По словам очевидцев, водитель успел выбежать из пылающего автомобиля.