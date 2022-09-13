https://news.day.az/world/1494974.html В Чувашии водитель трактора столкнул загоревшийся на дороге автомобиль в кювет - ВИДЕО
В Чувашии водитель трактора столкнул загоревшийся на дороге автомобиль в кювет - ВИДЕО
Трактор сбросил с дороги в кювет загоревшийся автомобиль в Чувашии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел в Козловском районе. Судя по кадрам, трактор приподнял ковшом загоревшийся автомобиль Mercedes-Benz, перетащил его через дорогу и скинул в кювет.
О том, почему загорелась машина, не сообщается. По словам очевидцев, водитель успел выбежать из пылающего автомобиля.
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