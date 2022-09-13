Социальная интеграция молодёжи: в Латвии и Литве выбирают спорт

Пандемия сказалась на всех нас, но детям и подросткам было труднее пережить карантин, самоизоляцию и закрытие школ. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в столице Латвии Риге проект известный как Ghetto Games ("уличные игры"") помогает молодым людям наверстать время, проведённое взаперти. Помимо очевидных преимуществ для физического и психического здоровья эта инициатива направлена на поддержку молодёжи из социально незащищенных слоев общества.

Устроитель "уличных игр" Антон Семеняк рассказал подробнее о своём проекте: "Ghetto Games - это молодежное движение. Это площадка, где ребята могут развиваться физически, где им также прививаются моральные ценности. Они проводят здесь свободное время, занимаются баскетболом, флорболом, футболом, да чем угодно! Это идеальное место для молодежи!"

Ghetto Games - это также мероприятие, в котором принимают участие дети и подростки в рамках инициативы Risk-Free. Проект был создан во втором по величине городе Латвии, Даугавпилсе, где в нескольких кварталах установили спортивные снаряды и оборудовали игровые площадки. По словам организаторов, это привело к позитивным социальным изменениям.