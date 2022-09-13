Грядущая зима станет для руководства Европы испытанием на прочность

Основной задачей для лидеров стран Евросоюза (ЕС) к наступлению зимы станет донесение до населения "суровой правды" об энергетическом кризисе. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Главной задачей для лидеров Евросоюза этой зимой будет донести до населения суровую правду о том, что безболезненного выхода из энергетического кризиса не существует, не потеряв при этом доверие 450 млн человек", - отметили в публикации.

По данным издания, речь идет о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна представить план по сокращению потребления электричества на 15%, разделив расходы и увеличив поставки топлива не из России. Также, скорее всего, ЕС придется увеличить финансовую поддержку нуждающимся, отказавшись от своих интересов в энергосфере. При этом каждый источник энергии будет иметь значение на фоне закрытия предприятий и угрозы замерзания домохозяйств.

В Bloomberg указали, что согласно последним опросам, европейцы все еще поддерживают оказание помощи Украине и выступают за сохранение антироссийских санкций. Однако число поддерживающих это все же сократилось по сравнению с показателями в марте и апреле. Это связно с тем, что тарифы на электроэнергию резко выросли.