Более тысячи журналистов New York Times отказались выходить в офис

Сотрудники американского издания New York Times заявили, что не будут возвращаться в редакцию после удаленного формата работы. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Руководство редакции New York Times ожидает, что, начиная с этой недели, журналисты будут три раза в неделю приезжать в офис. В понедельник, 12 сентября, 1316 сотрудников издания заявили, что не будут возвращаться в редакцию. В это число входят 879 членов Гильдии новостников, а также члены Гильдии техников Times и профсоюза Wirecutter, которые занимаются рекламой продуктов.

"Люди в ярости", - сказал редактор New York Times Том Коффи. По его словам, возвращение в офис в период высокой инфляции означает, что работникам придется тратить больше денег на бензин, проезд в общественном транспорте, одежду и обеды. Это происходит на фоне отказа руководства издания повышать сотрудникам заработную плату.

Как отметила журналистка New York Times Хейли Уиллис в Twitter, издание в честь выхода сотрудников на работу решило подарить им фирменные ланчбоксы. Однако в них не было ни сэндвичей, ни другой еды для обеда, как отмечают источники.

В конце августа сотрудникам американского издания предложили повышение зарплаты на 4%.