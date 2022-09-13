Полицейские спасли девушку на мосту в Подмосковье

В Подмосковье полицейские спасли на мосту девушку. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Московской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел среди ночи на мосту через реку Нара. Экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД МУ МВД России "Серпуховское" заметил девушку во время патрулирования. Понимая, что ее действия могут привести к трагедии, полицейские вышли из машины и вступили с ней в диалог. Как оказалось, она была в состоянии истерики, поссорилась со своим молодым человеком.

Автоинспекторы Максим Чурсимов и Андрей Чумаев успокоили девушку и находились с ней до прибытия спасателей и медиков. Затем она была передана медикам.