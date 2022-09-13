Поляков предупредили о дальнейшем росте цен на продукты

Поляков предупредили о дальнейшем росте цен на необходимые продукты питания. Об этом пишет портал Onet.pl, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам экспертов, продукты не подешевеют, так как причины роста цен не исчезают.

"Погода играет против отечественного производителя растительных жиров. В случае с продуктами животного происхождения наблюдается рост стоимости кормов, энергии, топлива, труда и кредитов. Это тенденция, наблюдаемая по крайней мере в течение года, которая в последнее время ускоряется. Для потребителей это плохая новость. Дешевле не будет, и это надолго, потому что причины роста цен не исчезают", - заявил экс-гендиректор Польской организации по торговле и дистрибуции доктор Анджей Мария Фалиньский.

Он добавил, что на рост цен влияют нарушение цепочек поставок и кризис в сфере энергетики.