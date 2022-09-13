В Москве опрокинувшийся грузовик засыпал перекресток песком

На юго-западе Москвы грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть и засыпал перекресток песком, сообщили оперативные службы города.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, авария произошла на транспортной развязке у дома 100к1 по улице Лобачевского. Самосвал "КамАЗ" опрокинулся на правый бок, выполняя поворот налево. Из-за ДТП две из пяти полос оказались закрыты для движения.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.