https://news.day.az/world/1495057.html В Москве опрокинувшийся грузовик засыпал перекресток песком - ВИДЕО
В Москве опрокинувшийся грузовик засыпал перекресток песком - ВИДЕО
На юго-западе Москвы грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть и засыпал перекресток песком, сообщили оперативные службы города.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, авария произошла на транспортной развязке у дома 100к1 по улице Лобачевского. Самосвал "КамАЗ" опрокинулся на правый бок, выполняя поворот налево. Из-за ДТП две из пяти полос оказались закрыты для движения.
"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
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