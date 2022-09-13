Япония и США провели воздушные учения в Японском море

Воздушные силы самообороны Японии провели совместные учения с вооруженными силами США в Японском море, говорится в пресс-релизе японского командования, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что цель учений - укрепление японо-американских возможностей реагирования и повышение тактических навыков.

Учения прошли 9 сентября к западу от префектуры Аомори. В них приняли участие четыре самолета F-15 Японии, США задействовали 15 самолетов F-16, два самолета KC-135 и четыре самолета F-35B.