https://news.day.az/world/1495078.html Япония и США провели воздушные учения в Японском море
Япония и США провели воздушные учения в Японском море
Воздушные силы самообороны Японии провели совместные учения с вооруженными силами США в Японском море, говорится в пресс-релизе японского командования, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что цель учений - укрепление японо-американских возможностей реагирования и повышение тактических навыков.
Учения прошли 9 сентября к западу от префектуры Аомори. В них приняли участие четыре самолета F-15 Японии, США задействовали 15 самолетов F-16, два самолета KC-135 и четыре самолета F-35B.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре