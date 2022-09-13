Аудитория сериала «Корона» выросла на 800% после смерти Елизаветы II

После смерти королевы Елизаветы II аудитория сериала "Корона" выросла более чем на 800%. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным аналитической компании Whip Media, в период с 9 по 11 сентября 2022 года зрительская аудитория сериала "Корона" выросла более чем на 800% по сравнению с предыдущей неделей. Сообщается, что количество просмотров сериала в США увеличилось более чем в четыре раза, а во Франции за тот же период - в три раза.

Сериал "Корона", выходящий на Netflix, рассказывает о жизни и правлении королевы Елизаветы II. На данный момент вышло четыре сезона сериала, а премьера пятого должна состояться в ноябре 2022 года. 8 сентября Netflix сообщил, что приостановит производство шестого и последнего сезона "Короны" в связи со смертью королевы.