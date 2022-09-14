Неизвестный поджег несколько машин в Омске

В Омске ищут пиромана, из-за которого ночью во дворе многоэтажки сгорели четыре машины. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно, что пламя вспыхнуло внезапно около четырех часов утра.

Огонь быстро охватил легковушку и вскоре перекинулся на стоящие рядом автомобили. Очевидцы вызвали пожарных, которые быстро справились с возгоранием, но автомобили получили серьезные повреждения.

Жители дома уверены, что поджигатель кинул в одну из машин емкость с горючим. К этой версии склоняются и полицейские. Они уже устанавливают личность преступника.