Россиянин обвинил в обмане автосалон после покупки арестованной машины

В очень непростой ситуации оказался житель Москвы после покупки в краснодарском автосалоне подержанного кроссовера.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сделка была в феврале, но до сих пор новый хозяин не может на нем ездить. А все потому, что машину нельзя поставить на учет - она под арестом по уголовному делу. Обратно автомобиль забирать отказываются, менеджеры уверяют, что со своей стороны сделали все правильно, но владелец считает, что стал жертвой обмана, и пытается это доказать. С участниками этой истории встретился корреспондент РЕН ТВ.

Красный кроссовер стоимостью более 4 миллионов рублей не встречает хозяина коронным подмигиванием. Их отношения как-то сразу не задались. Автомобиль Алексей из Подмосковья купил в феврале в Краснодаре, но так до сих пор и не прокатился на нем.

Это хорошо заметно по тормозным дискам. Если приглядеться, то на них виден тонкий слой ржавчины. Автомобиль просто стоит без движения и без номерных знаков, хотя полностью исправен. Поставить на учет его нельзя. Машина, купленная у дилеров, оказалась под арестом.

О неприятном нюансе Алексей узнал уже в ГИБДД. Инспекторы посоветовали владельцу вообще на авто никуда не выезжать.

"Мне сказали в ГИБДД, если автомобиль по камерам где-то найдут, то сразу могут конфисковать. Потому что машина проходит по уголовному делу", - рассказал Алексей Варфаламеев, владелец авто.

Алексей сразу обратился в салон, где и приобрел кроссовер. По телефону его сначала успокаивали менеджеры, но потом подключился юридический отдел.

"Мне сказали, что они не готовы идти на мировую. Не готовы возмещать убытки", - рассказал Алексей.

Якобы дилер выполнил все условия согласно договору купли-продажи. Даже в отдельном пункте указал, что гарантирует юридическую чистоту автомобиля. В салоне нам это подтвердили.

"Она не была проблемная на момент продажи. Мы бы не продавали, если бы была. Мы их не продаем. Мы знаем, что на них арест, и не имеем права продавать", - рассказал журналистам менеджер автосалона.

По нашим данным, машина в автосалон действительно попала юридически чистой 24 декабря. Принадлежала лизинговой компании, которую контролировал краснодарский бизнесмен Петр Панчев. 30 декабря предпринимателя объявили в федеральный розыск за мошенничество в особо крупном размере. В этот же день следователь наложил арест на его имущество. Возможно, считает Алексей, продавцы об этом подозревали, но перепроверить не удосужились. Вместо этого внесли странный пункт в договор купли-продажи.

"Покупатель подтверждает, что приобретает автомобиль для цели последующей продажи физическому лицу и не связанной с использованием товара в личных, семейных, домашних нуждах. Положения закона РФ № 2300-1 "О защите прав потребителей" к возникшим правоотношениям не применяются", - говорится в договоре.

В другом типовом договоре этого же автосалона на юридически чистую машину этого пункта нет. Получается, Алексея не только ввели в заблуждение, но и сделали из него перекупщика поневоле.

"Если люди подписали этот договор, значит они взяли на себя все юридические риски невозможности защиты своих прав на основании закона "О защите прав потребителей", - объяснил автоюрист Игорь Стремоусов.

Чтобы такого не случилось, эксперты советуют не просто внимательно читать договор, но и проверять автомобиль по VIN-номеру.

"Ответственность с покупателя не снимается. Что он все не проверил, не получил необходимые справки автомобиля или другого вида имущества. Вы как покупатель должны были осуществить проверку через судебных приставов, через ГИБДД. Получить бумажный вариант справки, не цифровой", - пояснила Юлия Манн, экспорт по безопасности на транспорте.

Сейчас урегулировать последствия своей невнимательности Алексей пытается в суде. Требует расторгнуть сделку, обязать салон вернуть деньги за автомобиль и выплатить ему весомую компенсацию.

"Мы провели экспертизу. Эксперт определил разницу между ценой покупки на момент совершения сделки и стоимостью авто, которая сейчас существует. Данная разница составила миллион четыреста тысяч рублей", - рассказал Максим Формогей, юрист.

Дело рассматривают в Краснодаре, где машина была куплена. Разбирательство может занять месяцы. Первое слушание будет уже через пару недель. Алексей собирается участвовать в нем. Правда, добираться до Краснодара ему придется на поезде, ведь личный автомобиль дальше поста ГИБДД не уедет.