Германия продолжает переговоры с Израилем по приобретению его системы ПРО

Германия продолжает обсуждение с Израилем вопроса о приобретении израильских систем противоракетной обороны Arrow 3, которая еще находится в стадии разработки, сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что факт переговоров подтвердили канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Израиля Яир Лапид по итогам встречи 12 сентября, "хотя оба не предоставили более подробной информации". Шольц и генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн впервые обсудили возможность закупки у Израиля системы ПРО Arrow 3 в марте.

По данным немецкой газеты Bild am Sonntag, закупка системы Arrow 3обойдется немецкому бюджету в сумму не менее €2 млрд. Комплекс может быть введен в эксплуатацию уже к 2025 году.

Arrow 3 - заатмосферная противоракета, совместно разрабатываемая и производимая Израилем и США. Это высокоманевренная система, предназначенная для обеспечения ПВО/ПРО за счет перехвата баллистических ракет, находящихся за пределами атмосферы Земли. Ожидается, что батарея Arrow 3 сможет обеспечить перехват при залповом пуске более пяти баллистических ракет в течение 30 сек. Противоракета может быть запущена до момента вычисления траектории полета цели. Известно, что комплекс способен уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты на максимальной дальности 2400 км и максимальной высоте 100 км.