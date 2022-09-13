В Бельгии на жилой дом упала часть двигателя летевшего самолета

В Бельгии на крышу частного дома упала часть двигателя пролетавшего над ним пассажирского самолета Boeing 747. Об этом сообщает издание Canada Express News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в коммуне Варем. По словам хозяев жилища, они услышали гул самолета, а спустя несколько минут раздался сильный грохот. Оказалось, что упавшая деталь пробила дыру в крыше их гаража.

Впоследствии еще один кусок лайнера пара обнаружила возле подъездной дорожки.

После случившегося было установлено, что у самолета оторвался капот одного из двигателей - это не помешало воздушному судну продолжить полет. Рейс в международный аэропорт Мальты выполняла авиакомпания Air Atlanta.