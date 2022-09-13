Газохранилища Европы могут опустеть к январю

Имеющиеся запасы газа в европейских хранилищах могут закончиться к январю в случае наступления холодной зимы. Об этом сообщает турецкое издание En Son Haber, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Уровень заполнения европейских хранилищ природного газа достиг 80%. Несмотря на озвученные планы о 15-процентной экономии, запасы газа могут закончиться к концу января в случае холодной зимы", - отметил генеральный директор компании "GazDay Enerji Danışmanlık" Мехмет Доган.

По его словам, в Турции отбор газа из хранилищ начинается в ноябре. А вот в Европе другие климатические условия и сезон отопления начинается в октябре, при этом закачка газа заканчивается уже в конце сентября. При этом уровень наполненности газовых хранилищ в Европе не дошел до должных показателей. Это произошло из-за того, что Россия сократила поставки газа.

Он добавил, что цены на газ в Европе могут быть предоставлены сами себе. При этом велика вероятность того, что некоторые заводы будут отключаться ради экономии. Однако ряд предприятий, которые производят продукты питания, могут быть освобождены от этого.