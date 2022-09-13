Британские больницы массово отменяют приемы пациентов

В Британии больницы отменяют плановые приемы пациентов 19 сентября 2022 года из-за предстоящих похорон королевы Елизаветы II. Об этом сообщает openDemocracy, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно сообщениям, тысячи пациентов уже получили уведомление об отмене или переносе их запланированных приемов. Ранее Национальная служба здравоохранения (NHS) Англии призвала клиники отложить все "несрочные" приемы и процедуры в день национального траура.

Под "несрочными" медицинскими вмешательствами NHS подразумевает замену тазобедренного и коленного суставов, операцию по удалению катаракты, осмотры беременных и некоторые виды лечения рака. По данным источника, многие пациенты, чей прием был отменен, ожидали свою операцию в течение нескольких месяцев.

Отмечается, что решение об отмене плановых приемов было принято на фоне рекордно высоких списков ожидания в больницах. Только в конце июля прием ожидали почти 6,8 млн британцев.