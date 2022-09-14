Отец во время прямого эфира узнал, что его пропавший сын найден живым в подвале их дома

В сети опубликовали видео трансляции телеканала HLN TV, на которой американец узнал, что его пропавший 12-летний сын был найден живым в подвале их дома. Ролик опубликовал портал TIMESNOW.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным источника, прямой эфир прошел в июне 2014 года, однако часть того выпуска была снова опубликована в различных социальных сетях. На видео ведущая программы сообщает мужчине, что его сын, который исчез за 11 дней трансляции, все это время прятался в подвале его собственного дома.

Ошеломленный отец не смог сказать ничего, кроме "Что?". После этого ведущая спросила, осматривали ли они подвал в поисках ребенка, и мужчина рассказал, что подвал несколько раз проверяли и его семья, и сотрудники правоохранительных органов.

Спустя время полиция выяснила, что мальчик прятался в подвале, поскольку боялся наказания родителей за не сделанную домашнюю работу. Оказалось, отец неоднократно избивал своего ребенка. В 2016 году американца осудили за жестокое обращение с детьми и лишили опеки над сыном.