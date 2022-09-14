В Сирии от холеры умерли семь человек

Министерство здравоохранения Сирии сообщило во вторник о 27 новых случаях заражения острой кишечной инфекцией, вызываемой холерным вибрионом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в переданной агентством SANA ведомственной сводке отмечается, что число инфицированных увеличилось за истекшие сутки до 53. При этом их наибольшее число выявлено в Алеппо на севере страны - 22. Там же от холеры умерли семь граждан. Сведения о 13 заболевших поступили из провинции Хасеке, еще 10 случаев заражения зафиксированы в Дейр-эз-Зоре, шесть - в Латакии, два - в Дамаске.

Координатор гуманитарной помощи ООН в Сирии Имран Реза уточнил, что причиной распространения инфекции стало использование воды из небезопасных источников в летний жаркий период, в частности из реки Евфрат и оросительных каналов. "Вспышка холеры в Сирии представляет собой серьезную угрозу для жителей всего Ближнего Востока", - подчеркнул он.

Минздрав Сирии призвал граждан "строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы, употреблять чистую питьевую воду, тщательно мыть фрукты и овощи, своевременно обращаться в больницу при подозрении на инфекцию".