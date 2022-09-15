Леопард попытался напасть на людей

Житель Приморья, который подвергся нападению дальневосточного леопарда, запечатлел атаку зверя на видео. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в кадр попал прыжок леопарда, который явно намеревался атаковать мужчину, а также его супругу.

На кадрах, которые оказались в распоряжении РЕН ТВ, видно, что нападение произошло во дворе жилого дома. Леопард какое-то время вел себя довольно мирно, интереса к людям не проявлял и занимался своими делами во дворе.

Однако затем хищник заметил человека и попытался на него напасть. Мужчину спасло то, что он находился в доме и успел закрыть дверь. Тем не менее леопард двигался настолько быстро, что если бы мужчина зазевался, трагедии было бы не избежать.

Напомним, инцидент произошел более чем в 30 километрах от границы национального парка "Земля леопарда" - там находится ядро популяции самой редкой в мире большой кошки.

В настоящее время хищник отдаляется от населенного пункта. Специалисты дирекции по охране объектов животного мира прибыли на место для отлова животного.

Сотрудники "Земли леопарда" к настоящему моменту замерили отпечатки лап краснокнижного хищника на земле. Как отмечается, небольшой размер пятки в 5,5 сантиметра косвенно указывает на то, что к селу вышла самка дальневосточного леопарда.