Во Франции ожидаются сбои в авиасообщении

Французское управление гражданской авиации во вторник предупредило пассажиров о возможных сбоях в расписаниях авиарейсов из-за планируемой на пятницу забастовки авиадиспетчеров, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Несмотря на превентивные меры, ожидаются отмены полетов и значительные задержки рейсов на всей территории Франции. Пассажиры, которые могут отложить поездку, пусть этим воспользуются", - добавили в ведомстве.

Кроме того, управление рекомендовало авиакомпаниям страны наполовину сократить количество рейсов к пятнице.

Распоряжение властей вступило в силу после того, как союз авиадиспетчеров заявил о проведении забастовки 16 сентября.