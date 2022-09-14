https://news.day.az/world/1495257.html Для 100 бывших сотрудников короля работы в Букингемском дворце не нашлось - ВИДЕО
Для 100 бывших сотрудников короля работы в Букингемском дворце не нашлось - ВИДЕО
Персонал теперь уже бывшей резиденции нынешнего британского короля получил уведомления об увольнении.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, Карл Третий - вот-вот переедет в Букингемский дворец, где для его прежних сотрудников работы нет, пишет Гардиан.
Так что порядка ста человек из его лондонской резиденции Кларенс-Хаус - будут уволены. На посту останутся только личные помощники.
Уволенным пока что пообещали подобрать подходящие вакансии за пределами дворца.
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