Для 100 бывших сотрудников короля работы в Букингемском дворце не нашлось

Персонал теперь уже бывшей резиденции нынешнего британского короля получил уведомления об увольнении.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, Карл Третий - вот-вот переедет в Букингемский дворец, где для его прежних сотрудников работы нет, пишет Гардиан.

Так что порядка ста человек из его лондонской резиденции Кларенс-Хаус - будут уволены. На посту останутся только личные помощники.

Уволенным пока что пообещали подобрать подходящие вакансии за пределами дворца.