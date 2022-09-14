Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко

Вулкан Эбеко на острове Парамушир выбросил очередной столб пепла 14 сентября. Его высота составила 4,5 км над уровнем моря. Шлейф дрейфует на северо-восток, сообщает Telegram-канал "ЧП Сахалин", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Северо-Курильске пеплопад при этом не наблюдается. Местный жители сообщают, что запах сероводорода не ощущался.

Угрозы населенным пунктам нет.