Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко
Depozit faizini öncədən al!

Вулкан Эбеко на острове Парамушир выбросил очередной столб пепла 14 сентября. Его высота составила 4,5 км над уровнем моря. Шлейф дрейфует на северо-восток, сообщает Telegram-канал "ЧП Сахалин", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Северо-Курильске пеплопад при этом не наблюдается. Местный жители сообщают, что запах сероводорода не ощущался.

Угрозы населенным пунктам нет.