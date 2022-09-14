https://news.day.az/world/1495260.html Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко
Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко
Вулкан Эбеко на острове Парамушир выбросил очередной столб пепла 14 сентября. Его высота составила 4,5 км над уровнем моря. Шлейф дрейфует на северо-восток, сообщает Telegram-канал "ЧП Сахалин", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В Северо-Курильске пеплопад при этом не наблюдается. Местный жители сообщают, что запах сероводорода не ощущался.
Угрозы населенным пунктам нет.
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