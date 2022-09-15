Принц Уильям унаследовал 685-летнее поместье

Королевские завещания никогда не предаются гласности. Это означает, что то, что произойдет с большей частью личного состояния королевы после ее смерти, останется семейной тайной, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В прошлом году Forbes оценил личное состояние покойной королевы в $500 млн, состоящее из ее драгоценностей, коллекции произведений искусства, инвестиций и двух резиденций: замка Балморал в Шотландии и Сандрингемского дома в Норфолке. Королева унаследовала обе собственности от своего отца, короля Георга VI.

"[Королевские завещания] скрыты, поэтому мы понятия не имеем, что в них содержится и сколько это стоит, и это никогда не предавалось огласке", - сказала Лаура Клэнси, преподаватель СМИ в Ланкастерском университете и автор книги о королевских финансах.

Но подавляющая часть богатства королевской семьи - на общую сумму не менее 18 миллиардов фунтов стерлингов (21 миллиард долларов) в виде земли, имущества и инвестиций - теперь проходит по проторенной многовековой дорожке к новому монарху, королю Чарльзу и его наследнику.

Линия преемственности делает принца Уильяма, ставшего первым в очереди на британский престол, гораздо более богатым человеком, пишет CNN.

Будущий король унаследовал от отца частное поместье герцогства Корнуолл. Герцогство владеет обширным портфелем земли и собственности, охватывающей почти 140 000 акров, большая часть которых находится на юго-западе Англии.

Поместье, созданное в 1337 году королем Эдуардом III, оценивается примерно в 1 миллиард фунтов стерлингов (1,2 миллиарда долларов), согласно отчету за последний финансовый год.

Доход от поместья "используется для финансирования общественной, частной и благотворительной деятельности" герцога Корнуолла, говорится на сайте. Сейчас этот титул принадлежит принцу Уильяму.

Безусловно, самая большая часть семейного состояния, 16,5 миллиарда фунтов стерлингов (19 миллиардов долларов) Crown Estate, теперь принадлежит королю Чарльзу как правящему монарху. Но по соглашению, датированному 1760 годом, монарх передает всю прибыль от поместья правительству в обмен на часть, называемую Суверенным грантом.