В США могут значительно вырасти цены на газ

Генеральный директор одной из крупнейших в мире энергетической корпорации Chevron Майк Вирт заявил, что цены на газ в США могут значительно вырасти. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказал Вирт в интервью, цены на природный газ в США могут быть "значительно выше" этой зимой.

По его словам, потребители в США должны быть готовы к шоку, когда зимой получат счета за отопление дома.

При этом он отмечает, что такого роста цен на энергоносители, как в Европе, в США не предвидится.

"Цены уже очень высоки по сравнению с историей и по сравнению с остальным миром. Мы уже видим, как это влияние ощущается в европейской экономике, и я действительно думаю, что Европа, вероятно, войдет в рецессию", - передает его слова телеканал.

По мнению гендиректора Chevron, цены на энергоносители снизятся, если США будут больше поставлять газ и его и другие компании будут производить больше нефти.

Он также рассказал, что в последнее время у него было несколько дискуссий с администрацией президента США Джо Байдена и Вирт выражает обеспокоенность из-за высказываний Белого дома и других представителей Вашингтона по поводу инфляции.

Политики не всегда "хорошо осведомлены о том, как на самом деле работают энергетические рынки", считает он.