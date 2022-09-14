Власти Италии захотели удвоить добычу природного газа

Власти Италии намерены удвоить добычу собственного природного газа к 2023 году, пишет La Repubblica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что страна планирует увеличить добычу газа ее до 7-8 миллиардов кубометров в год. По данным издания, что министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани представит на следующей неделе законодательный документ, который позволит резко нарастить добычу газа на существующих месторождениях. Данная мера не затронет часть регионов Италии, где расположены города Венеция и Триест.

По данным газеты, это необходимо для того, чтобы увеличить автономность государства и "позволить добывающим компаниям восполнить усилия, которые они совершат, давая нашим фирмам газ по сниженной цене".

Однако, по мнению автору, данные планы не помогут справиться Италии с растущими потребностями в природном топливе. Отмечается, что законодательный документ позволит закрыть лишь пять процентов от сырьевых потребностей страны.