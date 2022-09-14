В США эвакуировали Капитолий

Сотрудников комплекса правительственных зданий эвакуировали из здания Капитолия в Вашингтоне после того, как там сработал звуковой сигнал тревоги. Об этом сообщает MSN News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Людей призвали сохранять спокойствие и покинуть здание. Причина эвакуации не уточняется. Известно, что в этот день в Конгрессе США проходило заседание Комитета по разведке и встреча "банды восьми" (группа из восьми лидеров конгресса, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси).