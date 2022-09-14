Лондон встретил королеву дождём

Оставив позади шотландское солнце, дождливым лондонским вечером гроб с телом королевы прибыл в Букингемский дворец.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, считается, что это было наименее любимое место жительства Елизаветы II, но задержится она там в последний раз ненадолго.

Ровно в 14:22 по Гринвичу процессия с участием Карла III и членов королевской семьи отправится в Вестминстер-холл и прибудет туда в 15:00.

Гроб с телом Елизаветы в сопровождении принцессы Анны доставил из Эдинбурга военный борт. Единственная дочь королевы во вторник опубликовала трогательное послание.

"Мне посчастливилось разделить последние 24 часа жизни моей дорогой мамы.Для меня было честью и привилегией сопровождать ее в последний путь.Быть свидетелем любви и уважения, проявленных столькими людьми за эти дни, было одновременно удивительно и воодушевляюще".