https://news.day.az/world/1495309.html Перестрелка на кыргызско-таджикской границе - есть погибший
Перестрелка на кыргызско-таджикской границе - есть погибший
Один таджикский пограничник погиб, несколько ранены в результате вооруженного инцидента на границе с Кыргызстаном. Об этом ТАСС в среду сообщил источник, передает Day.Az.
"В результате вооруженного конфликта, произошедшего в среду утром на участке таджикско-кыргызской границы в районе Ворух (Согдийская область), один таджикский пограничник погиб, есть несколько раненых, которые доставлены в местную больницу", - сообщил собеседник агентства. По его словам, в настоящее время перестрелка прекращена.
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