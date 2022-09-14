Перестрелка на кыргызско-таджикской границе

Один таджикский пограничник погиб, несколько ранены в результате вооруженного инцидента на границе с Кыргызстаном. Об этом ТАСС в среду сообщил источник, передает Day.Az.

"В результате вооруженного конфликта, произошедшего в среду утром на участке таджикско-кыргызской границы в районе Ворух (Согдийская область), один таджикский пограничник погиб, есть несколько раненых, которые доставлены в местную больницу", - сообщил собеседник агентства. По его словам, в настоящее время перестрелка прекращена.