КамАЗ представил вахтовый автобус

Российский автопроизводитель КамАЗ презентовал новый вахтовый автобус. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Полноприводный автобус КамАЗ-6250 - это инновационный автобус-вездеход. Новинка отличается оригинальным дизайном. КамАЗ-6250 может комплектоваться различными вариантами ДВС - дизельным, СПГ или КПГ, а также оснащаться дополнительным набором опций - северное исполнение и дополнительный запас хода (для КПГ) до 550 км", - говорится в сообщении.

Автобус получил силовой каркас и внешнюю облицовку из композитов, передняя часть имеет общие черты с грузовыми автомобилями КамАЗ нового поколения К5. В салоне могут разместиться 32 пассажира. Он может использоваться как передвижной медицинский кабинет, пункт управления, лаборатория.

Базовая версия автобуса КамАЗ-6250 оснащается силовым агрегатом мощностью 290 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.