В Китае построили рекордную гиперзвуковую аэродинамическую трубу для испытаний

Китайские и австралийские ученые создали аэродинамическую трубу для испытания гиперзвуковых аппаратов. Об этом сообщает South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Форма летательных аппаратов должна быть подобрана с учетом аэродинамики, обладать низким сопротивлением, достаточной стабильностью и управляемостью. Компьютерное моделирование не в состоянии точно воспроизвести реальное обтекание во всех условиях, и потому для испытания аппаратов или их моделей используют аэродинамические трубы, которые обдувают их потоком воздуха.

Теперь в провинции Сычуань специалисты Китайского центра развития и исследований аэродинамики и их австралийские коллеги построили такую трубу с рекордной скоростью потока воздуха. Она может разгонять его до 11,5 километров в секунду (более 30 Махов), и потому подходит для испытания гиперзвуковых аппаратов. Диаметр трубы 80 сантиметров, то есть, в основном она подходит для уменьшенных моделей. "Мы построили самую большую в мире аэродинамическую трубу со свободным поршнем, - заявили исследователи. - Она может быть использована для инженерных проектов национального уровня, таких как возвращаемая капсула лунного космического аппарата, моделирование входа в инопланетную атмосферу межзвездного разведчика и разработки гиперзвуковых транспортных средств, самолетов с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем".