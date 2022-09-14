Двухлетняя девочка внезапно скончалась в детском саду в Петербурге

В Санкт-Петербурге устанавливают обстоятельства внезапной гибели двухлетней девочки в детском саду.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, трагический инцидент произошел в Купчино. Утром мать привела двоих детей в детский сад. Ребенок чувствовал себя хорошо. Около 11:00 часов малышке стало плохо. Воспитатели вызвали бригаду скорой помощи. До их прибытия помочь девочке пыталась медсестра.

По словам очевидцев, губы ребенка посинели, она потеряла сознание. Несмотря на усилия врачей, спасти девочку не удалось.

По факту происшествия проводится проверка. Назначены экспертизы, которые определят точную причину смерти.