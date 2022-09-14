Момент нападения автомобилиста на водителя грузового такси в Петербурге

Видео момента нападения автомобилиста на водителя грузового такси опубликовал Telegram-канал "Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел днем 11 сентября на проспекте Энгельса. В экстренную службу поступило сообщение о дорожном конфликте между водителем грузового такси и мужчиной на черном автомобиле Hyundai. Сообщается, что последний стрелял в грузчика, после чего скрылся.

Раненый заявил в полицию. Приехавшие на вызов стражи порядка задержали стрелка и изъяли пистолет марки ИЖ-79-9т и разрешение на него. У грузчика диагностированы ушиб носа, ушибленные раны правой голени и левого бедра.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).