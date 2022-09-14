Еврокомиссия предлагает меры по борьбе с ростом цен на электричество

Еврокомиссия (ЕК) предложила меры по борьбе с энергокризисом за счет ограничения доходов энергопроизводителей, которые дадут собрать €140 млрд. Об этом во время выступления в Европарламенте с ежегодной речью о состоянии Евросоюза заявила Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы предлагаем ограничить доходы энергопроизводителей, что позволит собрать более €140 млрд. И мы глубоко реформируем наш рынок электроэнергии", - отметила фон дер Ляйен.

Она добавила, что сейчас миллионы жителей Европы нуждаются в поддержке для оплаты счетов. При этом некоторые организации производят электроэнергию по невысокой цене, получая при этом большую прибыль.

По ее словам, реформа энергорынка сможет разделить ценообразование электричества из традиционных и альтернативных источников.