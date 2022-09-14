Gucci и adidas продают кепку с двумя козырьками

Gucci и adidas выпустили двустороннюю кепку, которая стоит $810. Об этом пишет Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Итальянский модный дом Gucci и немецкий спортивный бренд adidas выпустили осеннюю коллекцию 2022 года под названием Exquisite. В линейку вошли несколько необычных аксессуаров, в том числе кепка с двумя козырьками. С одной стороны изделие выполнено из черного хлопка, на котором вышиты три полоски бренда adidas, а с другой стороны - фирменная канва бренда Gucci GG Supreme.

Кроме того в продажу поступили нарукавники, которые также были сделаны в результате партнерства двух брендов. Сами нарукавники выполнены из белой ткани, по всей длине которой проходят три красные полоски, манжеты сделаны из кружева и трикотажа, на котором изображен совместный логотип Gucci и adidas. Такое изделие продается по цене в $460.