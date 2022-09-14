Инфляция в Швеции в августе побила 30-летний рекорд

Среднегодовой уровень инфляции в Швеции по итогам августа достиг 9,8%. Этот показатель стал самым высоким в скандинавской стране с 1991 года, сообщает издание Trading Economics со ссылкой на данные Статистического управления Швеции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Годовой уровень инфляции в Швеции увеличился до 9,8% в августе 2022 года с 8,5% в предыдущем месяце и превысил прогнозы рынка в 9,6%. Это был самый высокий уровень инфляции с июня 1991 года", - говорится в материале.

За последние более чем 30 лет среднегодовой уровень инфляции поднимался столь резко только летом 1991 года. Тогда в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки подскочили сразу на 14%. На рост стоимости продукции в августе повлияли несколько факторов.

"Дополнительное давление на уровень инфляции в августе оказали расходы на жилье и коммунальные услуги (15,1% против 9,1% в июле), транспорт (9,6% против 12,4%), отдых и культуру (3,9% против 3,8%), рестораны и отели (9,8% против 8,9%), а также различные товары и услуги (5,1% против 5,4%)", - сообщается в заметке.

При этом в месячном исчислении потребительские цены в августе выросли на 1,8%. Для сравнения, в июле этот показатель был на уровне 0,1%. Рост цен в августе стал максимальным показателем за последние пять месяцев, однако соответствует прогнозам.