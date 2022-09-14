Названа причина смерти девочки в петербургском детсаду

Источник РЕН ТВ назвал предварительную причину смерти двухлетней девочки в детском саду в Петербурге. По предварительной информации, малышка скончалась из-за ОРВИ - у нее была острая инфекция, передает Day.Az.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла в Купчино. Утром мать привела двоих детей в детский сад. Девочка чувствовала себя хорошо. Однако около 11:00 часов малышке стало плохо.

Воспитатели вызвали бригаду скорой помощи. До их прибытия помочь девочке пыталась медсестра. Камера видеонаблюдения сняла, как женщина держит на руках малышку, а потом на место прибывает несколько медработников. По словам очевидцев, у девочки посинели губы, она была без сознания. К сожалению, врачи не смогли спасти ее.

По факту произошедшего проводится проверка.