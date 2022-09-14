Дебошир с трубой разбил несколько автомобилей в Москве

Очень странный способ выплеснуть накопившиеся эмоции выбрал житель Москвы. Он отправился громить автомобили.

"Тут мужик трубой машины долбит. Я думаю, нужна полиция. Да, чужую машину. Вызывайте полицию", - говорят очевидцы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, молодой человек был то ли в алкогольном, то ли наркотическом опьянении. Без разбора он крушил одну машину за другой. Соседи вызвали полицию, но, опасаясь, что вандал разгромит всю парковку, решили сами обезвредить хулигана и удерживали до приезда патрульных.

В отделе молодой человек пришел в себя и заявил, что якобы вообще ничего не помнит. Тем не менее ему все равно придется возмещать ущерб автовладельцам.