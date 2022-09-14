14 человек пострадали при возгорании самолета в Омане

Несколько человек пострадали в результате возгорания самолета индийской авиакомпании Air India Express в международном аэропорту оманской столицы Маскат. Об этом сообщает "Таймс оф Оман".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на видео можно заметить, как самолет находится в дыму, а его пытаются потушить. Также в направлении от воздушного судна убегают и идут пассажиры.

Известно, что как минимум 14 человек пострадали в результате инцидента. Пассажиров загоревшегося самолета быстро эвакуировали при появлении первых признаков возгорания.

Самолет должен был утром 14 сентября отправиться в город Кочин в Индии. Он задымился при рулении на взлетно-посадочную полосу.

Управление гражданской авиации Омана сообщило, что уже расследует случившееся. О причине возгорания данные на текущий момент отсутствуют.