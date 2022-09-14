https://news.day.az/world/1495454.html Стоимость газа в Европе выросла
Стоимость газа в Европе выросла
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 8,5% в ходе торгов 14 сентября и сейчас составляют $2250 за тысячу кубометров.
Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Октябрьские фьючерсы (по индексу европейского хаба TTF) открыли торги на отметке около $2075 за тысячу кубометров. Позднее котировки начали стремительно расти и в 15:14 мск достигли отметки в $2250.
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