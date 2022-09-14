Стоимость газа в Европе выросла

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 8,5% в ходе торгов 14 сентября и сейчас составляют $2250 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Октябрьские фьючерсы (по индексу европейского хаба TTF) открыли торги на отметке около $2075 за тысячу кубометров. Позднее котировки начали стремительно расти и в 15:14 мск достигли отметки в $2250.